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Çin’de son 24 saatte sadece bir Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:24:35 -
Çin’de son 24 saatte sadece bir Kovid-19 vakası görüldü

 ANKARA (AA) - Çin’de son 24 saatte sadece bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi, son 24 saatte kimsenin virüs nedeniyle ölmediği bildirildi.

Bu arada ülke genelinde 10’unun durumu ağır 115 hastanın tedavisinin sürerken toplam vaka sayısı 82 bin 919’a ulaştı. Çin ana karasında bugüne kadar 4 bin 633 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öte yandan salgının ilk çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ise son günlerde vaka sayısında artış görülmesi nedeniyle kent genelinde test yapılmasının planlandığı duyuruldu.

- Güney Kore’de 27 vaka, 2 can kaybı

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte 27 yeni vaka saptandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki vaka sayısı 10 in 936’ya, ölü sayısı ise 258’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini geçti.

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