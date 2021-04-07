Çin'de şok olay: Damadın annesi, gelinin kendi kızı olduğunu fark etti

Çin'de gerçekleşen bir düğün, milyonda bir rastlanabilecek bir olaya dönüştü. İsmi açıklanmayan anne, 31 Mart günü Çin'in Suzhou kentinde yapılacak düğünde müstakbel gelinin 20 yıl önce yol kenarına bırakarak terk ettiği kızı olduğunu öğrendi. Anne, gelinin kızı olduğunu elinde bulunan doğum lekesinden fark etti.

Gelinin elindeki doğum lekesini gören damadın annesi, gelinin ailesine onun evlatlık olup olmadığını sordu ve hikayeler örtüşünce gerçek ortaya çıktı.

Gelinin anne ve babası, kızlarını 20 yıl önce yol kenarında bulduklarını ve o tarihten beri kendileri ile yaşadığını söyleyince gelinin annesi büyük bir şok yaşadı. Gerçeği öğrenen gelin ve anne gözyaşlarına boğuldu. Acılı annenin vicdan azabından dolayı kızını her yerde aradığı bildirildi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bir sır daha ortaya çıktı: Damat da evlatlık

Durumun ortaya çıkmasının ardından genç kız gözyaşlarına boğulurken, bir sır daha ortaya çıktı. Acılı anne, kendi kızını yıllar boyunca aramış ama onu bulamayınca bir erkek çocuk evlat edinmişti. Yani gelinle damat kardeş değildi.

Anne, damadın öz oğlu olmadığını, evlatlık alındığını söyleyince düğün planlandığı gibi devam etti.