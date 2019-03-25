Çin’de silahlı saldırı! En az 5 kişi öldü
Çin’in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ilçesinde meydana gelen olayda silahlı bir saldırgan 5 kişiyi öldürdü.25 Mart 2019 Pazartesi 18:57
Yerel basında yer alan haberde, Çin’in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ismindeki kentte meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Polis, şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, şüphelinin bu saldırıyı yapmasına sebep olan etkenler hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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