Çin’de silahlı saldırı! En az 5 kişi öldü Çin’in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ilçesinde meydana gelen olayda silahlı bir saldırgan 5 kişiyi öldürdü.

Yerel basında yer alan haberde, Çin’in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ismindeki kentte meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, şüphelinin bu saldırıyı yapmasına sebep olan etkenler hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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