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Çin’de silahlı saldırı! En az 5 kişi öldü

Çin’in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ilçesinde meydana gelen olayda silahlı bir saldırgan 5 kişiyi öldürdü.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:57
Çin’de silahlı saldırı! En az 5 kişi öldü

 

Yerel basında yer alan haberde, Çin’in İç Moğolistan bölgesindeki Kailu ismindeki kentte meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis, şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, şüphelinin bu saldırıyı yapmasına sebep olan etkenler hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:57
  1. Çin
  2. İç Moğolistan
  3. silahlı saldırı
  4. ölü ve yaralılar var

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