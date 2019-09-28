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Çin'de şaşırtan görüntü! Eski belediye başkanının evinden çıkan altın dudak uçuklattı

Çin'in Danzhou şehrinin eski belediye başkanı Zhang Qi'nin evine yapılan baskında 13.5 ton altın ele geçirildi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 18:18
Çin'de şaşırtan görüntü! Eski belediye başkanının evinden çıkan altın dudak uçuklattı

Çin medyası, eski bir belediye başkanın evine yapılan operasyonda 13.5 ton altın ele geçirildiğini duyurdu.

Yerel basın, polis ekiplerinin Danzhou şehrinin eski belediye başkanı Zhang Qi'nin evine yaptığı baskında, bodrum katında gizlenmiş 13.5 ton altın ve 268 milyar Yuan (214 milyar TL) ele geçirildiğini duyurdu.

Zhang Qi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 18:18
  1. Zhang Qi
  2. Danzhou
  3. Çin

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  • mustafamustafa11 sa önce
    Bizim neredeyse gayri safimilli hasilamizkadar altin bulunduadamin evinde...

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