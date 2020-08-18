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Aktüel Çin'de Şanghay Emniyet Müdürü, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Aktüel

Çin'de Şanghay Emniyet Müdürü, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:18:52 -
Çin'de Şanghay Emniyet Müdürü, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Çin'de Şanghay Emniyet Müdürü Gong Daoan, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

South China Morning Post gazetesindeki habere göre, Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komitesinden yapılan açıklamada, Gong'un "ciddi disiplin ve kanun ihlalleri" nedeniyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, suçlamaların detaylarına dair ise bilgi verilmedi.

Şanghay Emniyet Müdürlüğünden önce Kamu Güvenliği Bakanlığında teknik takipten sorumlu istihbarat biriminin amirliğini yapan Gong, Çin emniyetinin üst düzey isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Görevden alınan Gong, Devlet Başkanı Şi Jinping liderliğindeki hükümetin emniyet ve yargıda başlattığı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ikinci il emniyet müdürü oldu.

Daha önce Çin'in güneybatısındaki Çongçing kentinin Emniyet Müdürü Deng Huilin, haziranda gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Lijun ve Gong'un eski amiri, Kıdemli Emniyet Müdürü Guo Zongkiu da gözaltına alınmıştı.

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