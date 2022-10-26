Çin'de rekor bütçe açığı

Çin'de bütçe açığı da rekor seviyelere yükseldi. Yılın 9 ayında bütçe açığı 7,16 trilyon yuan (980 milyar dolar) seviyesine yükseldi.

Bloomberg'in Çin Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan veriler üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, bütün seviyelerdeki yönetim birimlerini kapsayan bütçe yılın ilk 9 ayında 7,16 trilyon yuan (980 milyar dolar) açık verdi.

Bu, karşılaştırılabilir tüm dönemler içinde bütçe açığının en yüksek olduğu dönem olarak kaydedildi. Bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre üçe katladı.

Bütçe açığında salgın önlemleri ve gayrimenkul sektöründe yaşananların etkisiyle bütçe gelirlerinin daralması önemli rol oynadı.

Çin ekonomisinde son dönemde görülen gelişmeler ve kamu maliyesinde yaşananlar piyasa aktörlerinin de dikkatini çekmişti. Salı günü bir rapor paylaşan Goldman Sachs ekonomistleri Çin'in mali koşullarının bu yılın bahar aylarından bu yana önemli zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Goldman Sachs ekonomistlerine göre arazi satışlarındaki keskin düşüşler, geniş ölçekli vergi indirimleri ve Kovid önlemleri bu zorluklar arasında öne çıkan başlıklar oldu.