Çin'de polisin bir zanlıyı yakalamasına yardım eden Türk askeri yetkili takdir topladı

ANKARA (AA) - Çin’de polisten kaçan bir zanlının yakalanmasına yardım eden Türk askeri yetkilinin hareketi takdir edildi.

Çin basınındaki haberlere göre, ülkenin Çongçing kentinin Yücong bölgesine bağlı Hongyadong semtinde geçen hafta polisin peşinde olduğu bir zanlı kaçarken bir "yabancı" tarafından çelme takılarak yere düşürüldü.

Yere düşen zanlı polisler tarafından yakalandı.

Polisin zanlıyı yakalanmasına yardım eden "yabancı"nın, çalışma ziyareti dolayısıyla orada bulunan ve Pekin Büyükelçiliğinde İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan olduğu ortaya çıktı.

- "Çok cesurca davrandı"

Haberlerde, olayın görgü tanıklarının Albay Alkan'ı öven ifadelerine yer verildi.

Tanıklar, Albay Alkan'a yönelik "O çok hızlı tepki gösterdi ve çok cesurca davrandı." ifadesini kullandı.