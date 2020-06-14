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Dünya

Çin'de petrol tankerindeki patlamada ölü sayısı 19'a çıktı

Çin'in Zhejiang bölgesinde petrol tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, yaralı sayısının da 172'ye yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:09:00 -
Çin'de petrol tankerindeki patlamada ölü sayısı 19'a çıktı

Çin'in Zhejiang bölgesinde petrol tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, yaralı sayısının da 172'ye yükseldiği bildirildi.

Çin'in Zhejiang bölgesi Shenyang-Haikou otoyolunda bir petrol tankeri, dün büyük bir gürültüyle patlamıştı. İlk patlamanın ardından kontrolden çıkan petrol tankerinin bir fabrika atölyesine girmesi sonucu ikinci patlama meydana geldi. Ev ve iş yerlerinin yakınında patlayan tankerden kopan parçalar havaya fırlarken, bölgedeki binalarda büyük hasar meydana geldi. Bazı ev ve iş yerlerinin çöktüğü bildirildi. Patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, yaralananların sayısının da 172'ye ulaştığı açıklandı. Kamu Güvenliği ile Acil Durum Bakanlığına bağlı ekiplerin Zhejiang bölgesine gönderildiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Patlamanın nedenine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

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