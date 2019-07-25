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Çin'de ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi!

Çin'in Guicou eyaletine bağlı Guiyang kentindeki heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:06
Çin'de ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi!

Çin'in güneybatısında meydana gelen 2 heyelanda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Liupanşui'de 15 ölü

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin Guicou eyaletine bağlı Guiyang kentindeki Liupanşui kasabasında salı gecesi meydana gelen heyelanda, hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 15'e çıktı.

Kasabada, 21 ev toprak altında kalırken, kurtarılan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Toprak altında kaldığı sanılan 30 kişiye halen ulaşılamadı, 800 kişilik arama kurtarma ekipleri kasabadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Hıcang'da 1 kişi öldü

Diğer yandan Guicou'ya bağlı Hıcang beldesine bağlı bir köyde yol yapım çalışmaları alanında meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, toprak altında kalan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Toprak kaymalarına şiddetli yağışların neden olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:06
  1. Çin
  2. Çin Merkezi Televizyonu
  3. CCTV
  4. Guicou
  5. Guiyang
  6. Liupanşui
  7. şiddetli yağış

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