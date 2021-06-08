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Dünya Çin’de maden ocağı çöktü
Dünya

Çin’de maden ocağı çöktü

Çin’in Shandong eyaletinde bir maden ocağının çökmesi nedeniyle 3 işçi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 14:29:00 -
Çin’de maden ocağı çöktü

Xinhua ajansının haberine göre, eyalete bağlı Jining şehrinde 26 Mayıs’ta bir maden ocağının tavanının çökmesi sonucu 6 madencinin mahsur kaldığı bildirildi.

Yetkililer, mahsur kalan madencilerden ikisinin göçük gerçekleştiği esnada, birinin ise göçükten kurtarıldıktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mahsur kalan diğer üç madencinin ise kurtarılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

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