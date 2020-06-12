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Aktüel

Çin’de Kovid-19’u duyurduktan sonra ölen doktor Li’nin çocuğu dünyaya geldi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:05:19 -
Çin’de Kovid-19’u duyurduktan sonra ölen doktor Li’nin çocuğu dünyaya geldi

ANKARA (AA) - Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Li Vınliang'ın eşi doğum yaptı.

Çin basınındaki haberlere göre Li’nin eşi Fu Şüecie, yaptığı doğumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir erkek çocuğu dünyaya getiren Fu, paylaşımında “Kocam, cennetten görebiliyor musun? Senin bana verdiğin en son hediye bugün dünyaya geldi. Kesinlikle onları seveceğim ve onlara iyi bakacağım.” ifadelerini kullandı.

Yeni doğan oğlu dışında bir çocuğu daha bulunan Fu’nun paylaşımı kısa süre sonra çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

- Li, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti

Polisin Aralık 2019'da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Vınliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Bölgedeki yetkililer, halkın tepkisi sonrasında Li’den özür dilemiş ve Çin hükümeti doktoru kahraman ilan etmişti.


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