Çin'de katliam gibi kaza! 18 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Karşı şeride geçip başka bir araca daha çarptı

Edinilen bilgiye göre, Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaleti Fuyu kentinde hafif ticari bir aracın traktöre arkadan çarptı. Bu aracın daha sonra karşı şeride geçerek hareket halindeki başka bir araca daha çarptığını ifade eden Cilin'de görevli emniyet yetkilileri, 8 kişinin olay yerinde, 10 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

1 yaralının ise tedavisinin sürdüğünü belirten yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini de paylaştı.