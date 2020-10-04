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Dünya Çin'de katliam gibi kaza! 18 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Çin'de katliam gibi kaza! 18 kişi hayatını kaybetti

Çin'de hafif ticari bir aracın traktöre çarptıktan sonra karşı şeride geçerek başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:12:00 -
Çin'de katliam gibi kaza! 18 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Karşı şeride geçip başka bir araca daha çarptı

Edinilen bilgiye göre, Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaleti Fuyu kentinde hafif ticari bir aracın traktöre arkadan çarptı. Bu aracın daha sonra karşı şeride geçerek hareket halindeki başka bir araca daha çarptığını ifade eden Cilin'de görevli emniyet yetkilileri, 8 kişinin olay yerinde, 10 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

1 yaralının ise tedavisinin sürdüğünü belirten yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini de paylaştı.

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