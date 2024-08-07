Çin'de inanılmaz anlar! Araçlar bir bir şişmeye başladı

Çin'de yaşanan aşırı sıcaklar, araç sahiplerini zor durumda bıraktı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle araçların folyo kaplamaları şişti ve deformasyona uğradı. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında araçların güneş altında uzun süre bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Sıcaklıkların etkisiyle kaplamaların yapışkan özelliklerini kaybederek şişmesi, araç sahiplerinin hem estetik hem de maddi zararlar yaşamasına neden oldu. Araçların güneşten korunması için garajda park edilmesi veya güneşlik kullanılması tavsiye ediliyor. Çin'deki bu durum, araç bakımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.