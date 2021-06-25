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Dünya Çin’de facia! 18 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Çin’de facia! 18 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in Hınan eyaletinde bir okulda çıkan yangın sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 09:27:00 -
Çin’de facia! 18 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in Hınan eyaletine bağlı Şangçiu kentinde bir okulda çıkan yangın nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Shangqiu kentinin Cıçıng kasabasındaki bir "dövüş sanatları" okulunda sabah saatlerinde yangın çıktığını bildirdi.

Yangında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, 4'ünün durumu ağır olmak üzere toplam 16 kişi ise yaralandı.

Yangın sırasında okulda 7 ila 16 yaşlarında 34 öğrencinin bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, okul yetkilisinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Yangın kontrol altına alınırken, yangının sebebi ise henüz belirlenemedi.

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