Çin'de fabrika yangını! Ölü ve yaralılar var Çin medyasında yer alan habere göre, gece saatlerinde bir fabrikada çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Çin’in doğusundaki bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Nan’an kentinde temizlik ürünleri üreten 7 katlı bir fabrikanın 5’inci katında gece saatlerinde yangın çıktı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı yangını, Nan’an itfaiye birimleri kontrol altına alarak söndürdü. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.