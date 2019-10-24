Çin'de fabrika yangını! Çok sayıda ölü var Çin'de bir demir çelik fabrikasında çıkan yangın sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin’in Hebei eyaletinde bulunan demir çelik fabrikasında çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Çin’in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yerel saatle 3.30’da meydana gelen yangın, 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yetkililer Hebei eyaletinin Handan şehrindeki 'Hebei Xinghua' adlı demir çelik fabrikasında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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