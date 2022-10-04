Çin’de elektronik imalat sektörünün 8 aylık büyüklüğü 1,3 trilyon dolara ulaştı

Yeni Akit Ankara

Veriler, bu firmaların birleşik işletme gelirlerinin ilk sekiz ayda, yıllık yüzde 7,6 artışla 9,52 trilyon yuan'ı (yaklaşık 1,34 trilyon dolar) aştığını gösterdi. Bakanlık, aynı dönemde firmaların toplam ihracat teslim değerinde yıllık yüzde 6,2 artış bildirdiğini söyledi.

Bu arada, sektördeki sabit kıymet yatırımları ilk sekiz ayda yıllık yüzde 18,7 artarak, aynı dönemde tüm sektörlerinkinden 8,2 puan daha yüksek. Söz konusu veri, ülkenin başlıca elektronik bilgi üreticileri, yıllık faaliyet geliri en az 20 milyon yuan olanlara ait.