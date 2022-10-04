Çin’de elektronik imalat sektörünün 8 aylık büyüklüğü 1,3 trilyon dolara ulaştı
Resmi verilere göre Çin’in elektronik bilgi imalat sanayii, ocak-ağustos döneminde üretim, gelir, ihracat ve yatırım açısından istikrarlı bir büyüme kaydetti. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na göre, sektördeki büyük firmaların katma değeri bu dönemde yıllık yüzde 9,3 artarak tüm sektörler için toplam büyümenin 5,7 puan üzerinde arttı.
Yeni Akit Ankara
Veriler, bu firmaların birleşik işletme gelirlerinin ilk sekiz ayda, yıllık yüzde 7,6 artışla 9,52 trilyon yuan'ı (yaklaşık 1,34 trilyon dolar) aştığını gösterdi. Bakanlık, aynı dönemde firmaların toplam ihracat teslim değerinde yıllık yüzde 6,2 artış bildirdiğini söyledi.
Bu arada, sektördeki sabit kıymet yatırımları ilk sekiz ayda yıllık yüzde 18,7 artarak, aynı dönemde tüm sektörlerinkinden 8,2 puan daha yüksek. Söz konusu veri, ülkenin başlıca elektronik bilgi üreticileri, yıllık faaliyet geliri en az 20 milyon yuan olanlara ait.