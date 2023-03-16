Çin’de elektrikli otomobil furyası

Çin’de devlet yeni enerjili araçların üretimi ve tüketimini teşvik edici politikalar uyguluyor. Bu kategoride sadece elektrikli araçların yanı sıra elektrikli ve aynı zamanda yakıtla çalışan akülü hibrid araçlar da bulunuyor.

Ocak ayı satışları, geleneksel olarak yüksek olan aralık ayına göre düşük olmakla birlikte 2022 Ocak ayına kıyasla yükselerek 408 bin birim elektrikli araç olmuştu. Şubat ayında ise satışlar yükselerek 376 bin adet salt elektrikli birime, 149 bin adet şarj edilebilir hibrid şeklinde dağılmıştı. Bir yıl öncesinin aynı ayına kıyasla, salt elektrikli araçların satışı yüzde 43,9, şarj edilebilir hibrid olanların satışı ise yüzde 98 oranında artmış görünüyor.

Öte yandan Çin’de şubat ayında elektrikli, hibrid, akaryakıtlı olmak üzere toplam 1 milyon 976 bin araç satıldı. Bu bağlamda, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 13,5 oranında bir artış var. Ayrıca yeni enerjili araçların pazar payı yüzde 26 kadar olmuş durumda.