  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin’de domuz vebasına rastlandı
Dünya

Çin’de domuz vebasına rastlandı

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki bir çiftlikte 33 hayvanda Afrika domuz vebası (ASF) tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 01:12:00 -
Çin’de domuz vebasına rastlandı

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede devlete bağlı Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri’nin yaklaşık 600 domuz bulunan bir çiftliğinde ASF tespit edildi.

ASF 33 hayvana bulaştı, 6 hayvan telef oldu. Bakanlığın salgının tespitinin ardından aldığı tedbirler çerçevesinde kalan hayvanlar itlaf edildi.

Çiftliğin olduğu bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.

Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü. Çin'de ise 2018’de 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin domuz itlaf edilmişti.

Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara bulaşmıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal bildiri için 81 ilde harekete geçildi
Gündem

Skandal bildiri için 81 ilde harekete geçildi

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imalı bildiri için 81 ilde harekete geçildi. Türkiye'nin tüm illerinde 910 dernek, 408 vak..
Eşcinsel sapkın vicdansızlığıyla 'pes' dedirtti
Yaşam

Eşcinsel sapkın vicdansızlığıyla 'pes' dedirtti

Antalya Konyaaltı Caddesi'nde alkol alan ve intihar girişiminde bulunan adamın, karısı ve çocukları gözyaşı dökerken olayı sosyal medya hesa..
Gökçek'ten sert tepki: Saç-sakalına bakan...
Gündem

Gökçek'ten sert tepki: Saç-sakalına bakan...

104 amiralin yayınladığı ihanet bildirisi üzerine katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti tehdit eden CHP İst..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay