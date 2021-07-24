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Dünya Çin'de depoda yangın: En az 14 ölü, 26 yaralı
Dünya

Çin'de depoda yangın: En az 14 ölü, 26 yaralı

Çin’in Jilin eyaletinde bir depoda çıkan yangın sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 22:29:00 - 2021-07-24 22:30:45

Çin’de bir depoda yangın çıkması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Çin’in Jilin eyaletinin başkenti Changchun’daki sanayi bölgesinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, kurtarma çalışmalarının öğle saatlerinden bu yana devam ettiği belirtildi.

En az 14 ölü, 26 yaralı

Çin medyasında yer alan haberlere göre, yangında en az 14 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Yaralıların 12’sinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi.

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