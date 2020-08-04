Çin’de çekirge istilası

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde Pu’ır ve Şişuangbanna Day özerk ili ile 9 ilçede, 10 bin 389 hektarlık alan çekirge sürüsünün istilasına uğradı.

Hava sıcaklığının göç halindeki çekirge sürülerini bölgeye çektiği belirtilen haberde, yerel yetkililerin insansız hava araçlarıyla, biyolojik ve kimyasal böcek ilaçlarıyla çekirgelere müdahale ettiği, 80 bin kişinin de harekete geçirildiği bildirildi.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor ve sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çin’den önce Pakistan, Hindistan ve İran çekirge sürülerinin istilasına uğramıştı.