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Ekonomi Çin'de bütçe gelirleri artmaya devam ediyor
Ekonomi

Çin'de bütçe gelirleri artmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-04-18 17:53:00 -
Çin'de bütçe gelirleri artmaya devam ediyor

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 0,3 artış kaydetti.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe gelirleri, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 0,3 artarak 6,23 trilyon yuana (yaklaşık 905 milyar dolar) çıktı.

Merkezi hükümetin bütçe gelirleri yüzde 4,7 azalırken, yerel yönetimlerin bütçe gelirleri yüzde 5 arttı.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip olan vergi gelirleri, yüzde 1,4 artarak 5,17 trilyon yuana (yaklaşık 750 milyar dolar) yükseldi.

Söz konusu dönemde bütçe harcamaları da yüzde 6,8 artışla 6,79 trilyon yuan (yaklaşık 990 milyar dolar) oldu.

Maliye Bakanlığı, ekonominin toparlanma ivmesine girmesiyle bütçe gelirlerinde istikrarlı artış beklendiğini belirtti.
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Çin ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5 büyüme kaydetmişti.

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