  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
FETÖ'nün "mahrem imamlarına" baskın
TUSKON davasında karar açıklandı
İstanbul Havalimanı, Avrupa'da zirveyi bırakmadı
Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması
Dünya Çin’de bir virüs skandalı daha patladı! Bunun kaynağı da yarasa
Dünya

Çin’de bir virüs skandalı daha patladı! Bunun kaynağı da yarasa

Çin'de başlayıp dünyayı kasıp kavuran koronavirüse çok benzer yeni bir virüs türü keşfedildi. Yine Çin'de ortaya çıkan bu virüsün kaynağının da yarasa olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 11:46:00 -
Çin’de bir virüs skandalı daha patladı! Bunun kaynağı da yarasa

Araştırmacılar yarasalarda, genetik olarak koronavirüse yakın ikinci bir virüs buldu.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki bir bölgede yapılan keşif, yarasaların insanlara koronavirüs yayma potansiyellerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Shandong Üniversitesi'nden Weifeng Shi ve meslektaşları, Mayıs 2019 ile Kasım 2020 ayları arasında ormanda yaşayan küçük yarasalardan örnekler topladı.

Yarasaların ağızlarından sürüntü almanın yanı sıra idrar ve dışkıları test edildi.

Biri şu anki pandemiye neden olan virüse benziyor

Cell dergisinde yayınlanan raporda, "SARS-CoV-2 benzeri dört koronavirüs de dahil olmak üzere farklı yarasa türlerinden toplam 24 yeni koronavirüs genomu topladık" bilgisine yer verildi.

Rapora göre, bu virüslerden biri genetik olarak mevcut pandemiye neden olan SARS-CoV-2 virüsüne çok benziyor.

Virüsün kaynağı araştırılıyor

2020 yılında haziran ayında Tayland'dan toplanan SARS-CoV-2 ile ilgili virüsle birlikte bu sonuçlar, virüslerin yarasa popülasyonlarında dolaşmaya devam ettiğini ve bazı bölgelerde yüksek bir frekansta ortaya çıkabileceğini açıkça gösterdi.

Araştırmacılar SARS-CoV-2'nin nereden geldiğini bulmaya çalışıyor. Örneklerin çoğunun at nalı yarasa türlerinden geldiği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

VATANSEVER

NİCE ARAŞTIRMACI YARASALARDAN VİRÜS YAYACAKLAR DİYE DEFALARCA UYARDI DEVLET KOMPLOCU DEDİ UMURSAMADI UMURSAMAMAYA DA DEVAM EDECEK. GELECEK 12 YILIN HARİTASI BELLİ AMA BİZ KASIM 2019 COVİD'DE KALDIK.
  • Yanıtla

BK

çin bu virüsün çıktığı baş aktör ülke önlerine gelen her şeyi yiyorlar tüm dünya çine karşı dava açmalı yoksa bunun sonu gelmez yeni yeni virüsler ortaya çıkmaya devam edecek biyolojik silah olarak dünyaya saldırma peşinde
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay