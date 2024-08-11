Çin’de bir ilk! Elektrikli ve Hibrit otomobiller yükselişte

Çin Binek Otomobil Derneği’nin Temmuz ayı verilerine göre, ülke genelinde yeni enerji araçlarının satışları, ilk kez aylık bazda geleneksel yakıtla çalışan binek otomobillerini geride bıraktı. Bu tarihi dönüm noktası, otomotiv sektöründeki dönüşümün hızlandığını gösteriyor.

ÇİN’DE ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ SATIŞLARI TARİHİ EŞİK AŞTI

Temmuz ayında, Çin’de elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil satışları, toplam otomobil satışlarının yarısını geçerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Çin Binek Otomobil Derneği’nin verilerine göre, bu yeni enerji araçlar (NEV) olarak adlandırılan segment, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %37’lik bir artış göstererek otomobil satışlarının %50,7’sini oluşturdu.

Bu rakam, Haziran ayına kıyasla NEV araçlarda %28,6, tamamen elektrikli araçlarda ise %14,4’lük bir artışı ifade ediyor.

ÇİN HÜKÜMETİ ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINI ARTIRMAK İÇİN TEŞVİK PAKETİNİ BÜYÜTTÜ

Çin’de Temmuz 2024 itibarıyla uygulanan yeni teşviklerle elektrikli araç (EV) satışlarını artırmayı hedefleyen hükümet, otomobil pazarında görülen %3,1’lik yıllık düşüşe yanıt olarak önemli adımlar attı. Temmuz ayında toplam 1,73 milyon binek otomobil satıldı. Hükümet, Temmuz ayı sonlarında elektrikli araçlara yönelik nakit teşviklerini 20.000 yuan (yaklaşık 2.785 dolar) seviyesine çıkararak, bu teşviklerin 2024’te de geçerli olacağını ve Nisan ayında ilk duyurulan teşviklerin geriye dönük olarak uygulanacağını açıkladı.

Ayrıca, Yeni Enerji Araçları (NEV) 2024 ve 2025 yılları boyunca satış vergisinden muaf tutulacak. Benzer bir şekilde, benzinli otomobillerini NEV’lerle değiştiren tüketicilere de 20.000 yuan (yaklaşık 2.540 dolar) tutarında bir hurda teşviki sunuluyor. Bu kapsamlı teşvik paketinin, elektrikli araç pazarını canlandırması ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi