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Aktüel Çin'de 5000 bin yıllık yeşim taşı işleme atölyeleri bulundu
Aktüel

Çin'de 5000 bin yıllık yeşim taşı işleme atölyeleri bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:32:24 -
Çin'de 5000 bin yıllık yeşim taşı işleme atölyeleri bulundu

ANKARA (AA) - Çin'de 5000 yıllık yeşim taşı işleme atölyelerinin bulunduğu bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, 10 atölye, Hınan eyaletine bağlı Nanyang kentindeki Huangşan harabelerinde yapılan kazı çalışmaları sırasında keşfedildi.

Hınan Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü denetiminde yapılan kazı çalışmalarının lideri Ma Cünsay, 5000 yıl öncesinden kalma atölyelerin, Çin medeniyeti araştırmalarına ışık tutacağını söyledi.

Atölyelerden ikisinin 120 metrekarelik alanı kapsadığı ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu ifade edildi.



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