Çin'de 12, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüs nedeniyle can kaybı bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 7'sinin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Böylece Pekin'de 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 249'a yükseldi.

Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam Kovid-19 vaka sayısının 83 bin 430 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse rastlanan 78 bin 425 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

Test kapasitesi artırıldı

Çin basını, Pekin'de vakaların artması üzerine günlük nükleik asit test kapasitesinin 100 binden 300 binin üzerine çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonu, vakaların yükselişe geçtiği 11 Haziran'dan bu yana yaklaşık 2,5 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldığını aktardı.

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştu.

Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişiler dahil, evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az iki sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti.

Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Güney Kore'de vaka sayısı 12 bin 535'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezine göre, ülkede son 24 saatte 51 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakalardan 20'si yurt dışı kaynaklı olurken, toplam yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 1491'e yükseldi

Bugün bildirilen ülke içi kaynaklı 19 vaka ise başkent Seul ve çevresinde tespit edildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 535'e ulaştı, şimdiye kadar virüs nedeniyle 281 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 10 bin 930 kişi iyileşirken, tedavisi süren 1324 aktif vaka bulunuyor.

Güney Kore'de günlük kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez 22 Haziran'da 20'nin altına düşmüştü.

Son zamanlarda Kovid-19, çoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerin yanı sıra bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar ve pazarlamacılarda tespit edilmişti.

Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.