Çince konuşan hackerlardan Uygurlara siber saldırı!

Çince konuşan siber korsanların, sahte Birleşmiş Milletler (BM) belgeleri kullanarak Uygurları hedef aldığı bildirildi.

Siber güvenlik şirketi Check Point’in yayımladığı raporda, Çince konuşan hackerlerin, Çin ve Pakistan’da yaşayan Uygur toplumu üyelerinin cihazlarına sahte BM belgeleri üzerinden zararlı virüsler yüklemeye çalıştığı belirtildi.

Raporda, söz konusu siber korsanların ayrıca, Uygur toplumundaki insanları tespit etmek amacıyla bir insan hakları vakfı adına sahte internet sitesi kurdukları bilgisi de verildi.

Korsanların, Uygur toplumundaki özellikle insan hakları konularına ilgi duyan, bu konularda araştırma yapmak isteyen kişileri hedef aldığına dikkat çekildi.

"Hedeflediklerini filtreleme ve karakterize etme girişimi"

Raporda, korsanların hedefledikleri kişilerin saldırıya uğrama korkularını da kullanarak, gönderdikleri kötü amaçlı belgeleri açmadan önce yine içinde zararlı yazılım bulunan sahte bir antivirüs tarayıcısını işleterek kandırmaya çalıştıkları saptandı.

Check Point grup yöneticisi Lotem Finkelsteen, "Uygurların veya saldırmaya çalıştıkları insanların yüksek bir güvenlik bilincine sahip olduklarını anlıyorlar ve bundan yararlanıyorlar. Karşıdakilerin paranoyalarını yine kendi hedefleri için kullanıyorlar." dedi.

Finkelsteen, söz konusu korsanların herhangi bir veri çalmak için uğraşmadıklarına, sadece hedefledikleri kişilerin profillerini çıkarmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Bu kesinlikle topluluk içinde hedeflediklerini filtreleme ve karakterize etme girişimidir." ifadesini kullandı.

Raporda, geçen seneden beri süren siber saldırı kampanyasının arkasında kimlerin olduğundan tam emin olmamakla birlikte, başta Çin ve Pakistan'da bulunanlar olmak üzere, dünyadaki Uygur toplumu üyelerinin hedef alındığının altı çizildi.