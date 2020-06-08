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Aktüel

Cinayetin zanlısı tutuklandı, cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan cinayetin ardından olayın faili yakalanarak gözaltına alınırken, cinayet anı ise kahvehanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:01:37 -
Cinayetin zanlısı tutuklandı, cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan cinayetin ardından olayın faili yakalanarak gözaltına alınırken, cinayet anı ise kahvehanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, Soma’nın Zafer Mahallesi’nde bir kahvehanede meydana geldi. O.T. (20) ile Halil Tür (48) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. O.T. elindeki bıçakla Halil Tür’ü defalarca bıçaklayarak kayıplara karıştı. O anlar kahvehanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Güvenlik kamerası kayıtlarında O.T.’nin hızlı bir şekilde kahvehaneye girişi ve Halil Tür’ün üzerine gidişi yer alıyor. Kendisini sandalye ile korumaya çalışan Halil Tür’ün, O.T.’nin elindeki bıçağa engel olamayarak defalarca bıçaklandığı anlar kamera kayıtlarına yansırken, olayın sıcaklığıyla ayakta durmaya devam eden Halil Tür daha sonra olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay yerinde hayatını kaybeden Halil Tür, Soma’da Güney Mezarlığına defnedilirken, olayın faili O.T. polis ekiplerince yakalandı. Askere gitme hazırlığı yapan O.T., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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