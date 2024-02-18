Cinayeti akıllı saat çözecek
Erzurum'da Rus uyruklu sevgilisi Anastasia Emelianova'yı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Nizar A.(30), hâkim karşısına çıktı. Nizar A. emniyette verdiği ifadesini mahkemede kabul etmezken, kurbanın aile avukatı, kadının akıllı saatinin incelenmesini talep etti.
Erzurum'da geçtiğimiz yıl 20 Eylül saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, genç kadın ile Nizar A. arasında tartışma çıktı. Emelianova'nın üst katında oturan Nizar A. ise karakolda Emelianova'yı öldürdüğünü itiraf ederek tutuklandı. Nizar A. mahkemede ifadesini kabul etmedi.
SAATİ İNCELENECEK
Genç kadının ailesinin avukatı Begüm Osma, Anastasia'nın akıllı kol saatinin incelenmesini talep etti. Sabah'ın aktardığına göre, Mahkeme söz konusu saatin incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Akıllı saatin nabız ölçme özelliği bulunması sebebiyle incelemeye alınarak Anastasia'nın kalp atışlarının kaçta durduğu net olarak belirlenecek.
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