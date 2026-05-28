Cinayete teşebbüs gibi kazada alkollü trafik canavarı dehşet saçtı

IHA Giriş Tarihi:
Cinayete teşebbüs gibi kazada alkollü trafik canavarı dehşet saçtı

1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kaza Avcılar D-100 kara yolunda, yol ortasında arıza yapan araca arkadan gelen süratli ve alkollü sürücünün çarpmasıyla ve 5 aracın birbirine girmesiyle sonuçlandı. Kaza sonrası, 1.12 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü İ.K., polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Feci kaza, dün gece saatlerinde D-100 kara yolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil kara yolu üzerinde arıza yaptı. Araçta bulunan 3 kişi ne olduğunu anlamak için aşağıya inip araç başında beklediği sırada, trafikte son sürat makas atarak ilerlediği iddia edilen İ.K. (33) yönetimindeki otomobil, duran araca hızla arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar nedeniyle arkadan gelen diğer otomobiller de duramayarak kazaya karıştı. Toplamda 5 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza nedeniyle kara yolu adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Arıza yapan aracın başında bekleyen 3 kişi ise kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza sonrası, 1.12 promil alkollü olduğu belirlenen ve çevredekilere saldırganlık gösteren sürücü İ.K., polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

