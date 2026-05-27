Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! İran dünyaya ilan etti
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 23 gemi geçti" ifadelerine yer verildi.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 23 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.
Açıklamada, "Düşman ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yasaktır." ifadelerine yer verildi.
