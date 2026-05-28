Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesimleri devam ediyor

TÜRK Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında bayramın ilk günü itibariyle yurt içinde ve üç kıtada kurban kesim işlemlerini başlattığını duyurdu. Hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Filistin/Gazze kurbanlarının kesimleri de yurt içinde organize edildiği bildirildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için bağışladığı kurbanın kesiminin de Konya'da yapıldığı aktarıldı. Yurt dışında ise vekaletle kesimi gerçekleştirilen kurbanların taze et olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtımının sürdüğü belirtildi.