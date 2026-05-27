Rusya ve Afganistan arasında yüksek askeri temas
Rusya ve Afganistan askeri teknik işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın içeriğine dair detay verilmedi.
Rus haber ajansı TASS'a göre, Rus ve Afgan yetkililer, Moskova bölgesinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu'nda askeri teknik işbirliği anlaşması imzaladı.
Rusya, 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini geçen yıl resmen tanımıştı.