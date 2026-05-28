Kurtulmuş'tan 28 Mayıs tebriği
28 Mayıs Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayınlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Tek millet, iki devlet' şiarıyla bir olduğumuz, tarihi, kültürü ve kardeşliği ortak olan can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.
