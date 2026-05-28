SON DAKİKA
Teröristler bayramda 17 masumu kaçırdı!

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Teröristler bayramda 17 masumu kaçırdı!

Batı Yaka'da işgali sürdüren İsrailli teröristler, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 17 masum Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail ordusu Batı Yaka'daki baskın ve saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın 2. gününde işgal altındaki Batı Yaka'nın çeşitli bölgelerinde 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Yaka'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu, kentin birçok mahallesinde konuşlandı.

Filistinlilerin evlerine zorla giren İsrail askerleri, Kalkilya'da 6, Tulkerim'de bir kişiyi gözaltına aldı.

 

İsrail ordusu El Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 4, Sumu beldesine düzenlediği baskında da bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Nablus kentine düzenlediği baskınlarda 5 kişiyi gözaltına alan İsrail askerleri, Tamun beldesinde de bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs’te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.

