Milli motosikletçiler, iki Akdeniz ülkesinde piste çıkacak Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal “boşanma” kararı! Bu, artık haklı sebep sayılıyor ASELSAN imzalı milli hızlı trenden rekor geldi! Ulaştığı sürate bakın “Yüzyılın keşfi” deniliyor! 83 milyar dolarlık dev altın rezervi bulundu Bakan Göktaş rakam verdi: 2 bin 354'e ulaştı Başdağ’da 2200 yıllık tarih Zirvedeki antik havuz sizi bekliyor Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesimleri devam ediyor
Sakın öldürmeyin! Ormanlarımız için çok önemli
Sakın öldürmeyin! Ormanlarımız için çok önemli

Orman zararlısı çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda 20 yıldır üretilen "terminatör böcek" (calosoma sycophanta), Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlara salınıyor. Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Bünyamin Arslan, "Biyolojik çeşitliliğe zarar vermeden etkin sonuç alabilmek için biyolojik, biyoteknik ve mekanik yöntemlerin tamamını zararlının yoğunluğuna göre bir arada kullanıyoruz. Laboratuvarımızda ürettiğimiz böceklerimizi Türkiye'deki tüm ormanlık alanlara gönderiyoruz" dedi.

Ormanlarda oluşturduğu tahribat nedeniyle "dumansız yangın" olarak nitelendirilen zararlı böceklerle mücadele amacıyla Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2006'dan bu yana "terminatör böcek" üretiliyor. Türkiye genelindeki ormanlarda gerekli görülen bölgelere bırakılan bu böcekler doğal dengenin sağlanmasına katkı sağlıyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Bünyamin Arslan, müdürlük bünyesindeki laboratuvarda 20 yıldır faydalı böcek üretimi yapıldığını söyledi. Laboratuvarın 2018 yılında yenilendiğini belirten Arslan, üretim kapasitesiyle böcek çeşitliliğinin de artırıldığını anlattı.

Arslan, sürdürülebilir orman yönetimi anlayışı doğrultusunda doğayla uyumlu mücadele yöntemleri uygulandığını dile getirerek, "Böcek zararlısına karşı yürütülen çalışmalarda öncelikle zararlının popülasyonunu azaltmayı ve ilerleyen süreçte bozulan doğal dengenin yeniden kurulmasını hedefliyoruz." dedi.

Çam kese böceklerinin çam ağaçlarının yapraklarını yiyerek beslendiğini anlatan Arslan, yaprak kaybına bağlı olarak fotosentez yapamayan ağaçların zayıf düştüğünü ve başka hastalıklara karşı savunmasız hale geldiğini kaydetti.

Arslan, bu zararlıyla mücadele edilmemesi halinde ağaçların kuruyabileceğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Çam kese böceklerinin ağaçların yanı sıra insan ve hayvan sağlığına da zararları vardır. Çam kese böceği tırtıl döneminde vücutlarında zehirli ve tüysü yapılar taşır. Bu yapı alerjik reaksiyonlara, cilt tahrişine sebep olur. Vatandaşlarımızı bu konuda uyaralım özellikle çam kese böceklerinin yoğun olduğu bölgelerde piknik yaparken veya yürüyüş yaparken bu tırtıllara ve beyaz keselerine kesinlikle dokunulmamalıdır. Evcil hayvanların yemesi engellenmelidir."

"Terminatör böcek" olarak bilinen calosoma sycophanta türünün, doğadaki besin zinciri içinde çam kese böceğinin larvalarıyla beslendiğini aktaran Arslan, amaçlarının zararlıyı tamamen yok etmek değil, popülasyonunu azaltarak doğal dengeyi korumak olduğunu söyledi.

20 YILDA 467 BİN 835 TERMİNATÖR BÖCEK ÜRETİLDİ Arslan, mart ayında ormanlık alanlardan toplanan anaç böceklerden laboratuvar ortamında üretim yapıldığını, nisan-mayıs döneminde zararlının görüldüğü alanlarda ağaç diplerine salım gerçekleştirildiğini dile getirerek, "2006 yılından bu yana laboratuvarımızda 467 bin 835 terminatör böcek üretilerek zararlının tespit edildiği ormanlara salım yapıldı." diye konuştu.

Biyolojik mücadele çalışmalarının zaman ve sabır istediğini, bu yıl 27 bin böcek üretildiğini vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: "Biyolojik çeşitliliğe zarar vermeden etkin sonuç alabilmek için biyolojik, biyoteknik ve mekanik yöntemlerin tamamını zararlının yoğunluğuna göre bir arada kullanıyoruz. Laboratuvarımızda ürettiğimiz böceklerimizi Türkiye'deki tüm ormanlık alanlara gönderiyoruz. Kastamonu, Yalova, Bilecik ve yine diğer bölgelere de ihtiyaç ve talep doğrultusunda zararlıların olduğu alanlara gönderiyoruz. Ürettiğimiz böceklerin yıllık ortalama 10-15 binini diğer bölgelere gönderiyoruz."

