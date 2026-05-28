Sakın öldürmeyin! Ormanlarımız için çok önemli
Orman zararlısı çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda 20 yıldır üretilen "terminatör böcek" (calosoma sycophanta), Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlara salınıyor. Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Bünyamin Arslan, "Biyolojik çeşitliliğe zarar vermeden etkin sonuç alabilmek için biyolojik, biyoteknik ve mekanik yöntemlerin tamamını zararlının yoğunluğuna göre bir arada kullanıyoruz. Laboratuvarımızda ürettiğimiz böceklerimizi Türkiye'deki tüm ormanlık alanlara gönderiyoruz" dedi.