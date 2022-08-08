Cinayet zanlısı yakalandı
Kastamonu'da dün komşusunu tüfekle öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün komşusunu tüfekle öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.
Kavakören köyünde komşusu Adem B'yi (67) silahla öldürdükten sonra kaçan H.B. (72), Yemişli köyünde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
H.B. ile komşusu Adem B. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda H.B, tüfekle Adem B'yi öldürmüştü.