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Aktüel Cinayet zanlısı yakalandı
Aktüel

Cinayet zanlısı yakalandı

Kastamonu'da dün komşusunu tüfekle öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 00:18:00 -
Cinayet zanlısı yakalandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün komşusunu tüfekle öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.

​​​​​​​Kavakören köyünde komşusu Adem B'yi (67) silahla öldürdükten sonra kaçan H.B. (72), Yemişli köyünde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

H.B. ile komşusu Adem B. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda H.B, tüfekle Adem B'yi öldürmüştü.

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