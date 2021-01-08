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Yerel Cinayet zanlısı bakın nerede yakalandı
Yerel

Cinayet zanlısı bakın nerede yakalandı

Şanlıurfa'da 2 cinayetten aranan şahıs kümeste saklanırken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 14:41:00 -
Cinayet zanlısı bakın nerede yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde borç aldığı Aziz Y.'yi 2018 yılında öldürerek aracıyla Atatürk Barajı göletine atan İ.Y. olayın ardından kaçtı. Zanlı geçen yıl firari durumdayken para konusunda tartışma yaşadığı kendi ağabeyi Fethi Y.'yi de öldürüp cesedini yine baraj göletine attı. Şüphelinin yakalanması amacıyla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bünyesinde kurulan özel ekip çalışma başlattı.

Zanlının merkez Eyyübiye ilçesindeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Şüpheli İ.Y., üzerindeki sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla evin damındaki güvercin kümesinde gizlenirken yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından "tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme", "tehdit" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlının yakalanmaması halinde diğer bir kardeşini daha öldürmeyi planladığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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