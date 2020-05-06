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Aktüel

Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:39:42 -
Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kars'ta bir cinayet olayına karıştığı iddiasıyla aranan ve Kocaeli'de gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında Kars'ta bir cinayet olayına karıştığı ve hakkında kasten öldürme ve yaralama suçlarından yakalama kararı bulunan M.T'nin Çayırova ilçesinde bir ikamette bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Ekip tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonda M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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