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Aktüel Cinayet ve gasp zanlısı yakalandı
Aktüel

Cinayet ve gasp zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:44:26 -
Cinayet ve gasp zanlısı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında eylül ayında çıkan kavgada İsmail Akbal'ın silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 2 Eylül'de Rami Cuma Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki bir bankamatikten para çeken Şener B. husumetli olduğu 3 kişi tarafından darbedildi.

Bunun üzerine Şener B'nin yanındaki yeğeni Onur B'nin (24) üzerindeki tabancayla İsmail Akbal (37), kardeşi Oğuzhan Akbal (28) ve Harun Kaya'yı (29) yaralayıp amcasıyla olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Akbal, 12 Eylül'de hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Firari şüpheliler Onur B. ve amcası Şener B'nin 16 Kasım'da Tekirdağ Şarköy'deki bir akaryakıt istasyonu çalışanının elini kolunu bağlayarak kasadaki 5 bin lirayı çaldığı belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit eden ekipler, 23 Kasım'da Eyüpsultan'da bir akaryakıt istasyonunda gasp yapmaya çalışan Onur B'yi üzerindeki silahla yakaladı.

Polisin, gasp olaylarına karışan şüpheli Şener B'yi yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde iki grubun bir bankamatik önünde kavga ettikleri ve Tekirdağ'daki bir akaryakıt istasyonuna geldikleri anlar görülüyor.

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