Cinayet suçundan aranan zanlı Sivas'ta yakalandı Sivas'ta hakkında"kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sivas'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 6 ay hapis cezası olan M.Ö'nün (38) yakalanması için çalışma başlattı. M.Ö'nün bir sanayi sitesinde olduğunu tespit eden polisler, hükümlüyü yakaladı. Çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. M.Ö'nün 2001 yılında tartıştığı bir kişiyi öldürdüğü öğrenildi.

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