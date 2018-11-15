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Cinayet hükümlüsü, izinli geldiği evinde annesi için taziyeleri kabul etti

Bursa'da müeebbet hapis cezasını yatmakta olan şahıs, annesinin vefatı nedeniyle cezaevinden izinli çıkarak taziyeleri kabul etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:52
Cinayet hükümlüsü, izinli geldiği evinde annesi için taziyeleri kabul etti

Bursa’nın İznik ilçesinde cinayetten müebbet hapis cezasına hükümlü Doğan Demirci, annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri altında evine getirildi. Demirci, taziyeleri kabul ettikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevi aracına götürüldü. 

İznik ilçesinde 2013 yılında Zeki Dursun (26) cinayetinde, R.D ve M.D ile birlikte ağırlaştırlmış müebbet hapse mahkum edilen Doğan Demirci, dün hayatını kaybeden annesi Nezahat Demirci'nin taziye evine getirildi. Yattığı Balıkesir Kapalı Cezaevi'nden cezaevi aracı ile Mahmut Çelebi Mahallesi’ndeki evine getirilen Demir, ailesiyle görüşüp, taziyeleri kabul etti. Yaklaşık 1 saatlik görüşme sırasında jandarma ile polis evin bulunduğu sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. Ziyaret sonrasında Doğan Demirci, cezaevi aracına bindirilip Balıkesir Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 16:52
  1. Bursa
  2. Balıkesir
  3. Doğan Demirci
  4. Cinayet hükümlüsü
  5. izinli geldiği evinde annesi için taziyeleri kabul etti
  6. Cenaze

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