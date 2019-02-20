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Çınar’dan Özdemir’e övgü

22.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:50
Çınar’dan Özdemir’e övgü

22. Bölge Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Recep Çınar Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir’i överek, “Esnafın içinden gelen, derdi sorunu bilen bir yiğit aday çıktı. Bundan dolayı memnuniyet duyuyoruz.” dedi.


Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir ekibiyle birlikte 22. Bölge Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Recep Çınar’ı ziyaret etti.


31 Mart yerel seçimleri öncesinde Oda ve Dernek ziyaretlerini sürdüren Özdemir’e Başkan Çınar övgü dolu sözler sarf etti. Çınar, “İsa Özdemir esnafın içinden gelen, esnaflık yapmış, derdi sorunu sıkıntıyı bilen, esnafın derdine çareler üretebilecek, kapısını kimseye kapatmayacak bir arkadaşımızdır. Adaylığından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Esnafın içinden bir yiğit çıktı” diye konuştu.


Başkan adayı İsa Özdemir de Manisa’nın simge isimlerinden bir değer olan Recep Çınar’dan bu övgü dolu sözleri duymanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Özdemir, “Ben yıllarca Manisa’da esnaflık yaptım. Ticaretle uğraştım. Esnafın halini, durumunu, psikolojisini bilen biriyim. Eğer göreve gelirsek esnaf dostu bir başkan olacağıma söz veriyorum” diye konuştu.


MESKOP Başkanı Recep Çınar Türkiye’nin ekonomik anlamda çok zor bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, “Paranın pul olduğu zamanlardayız. Maalesef esnaflar çok borçlu. Biz kurum olarak kredi anlamında elimden geleni yapıyoruz. Ancak maalesef esnafımız geri ödemede zorluklar yaşıyor. Ekonomik alanda bir toparlanma sürecine girilmezse daha da zor günler bizi bekliyor” dedi.


Çıktıkları yolda İsa Özdemir ve ekibine başarılar dileyen tecrübeli başkan Recep Çınar, “Elinizde millete anlatacak çok done var. Hizmet için göreve talip olduğunuzu biliyorum. Güzel bir yarış geçecek. Allah yardımcınız olsun. Başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:50
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