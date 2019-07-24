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Çınar Kaymakamlığından köylere spor desteği

İlçede spor etkinliklerine destek veren Çınar İlçe Kaymakamı Selami Kaya, yaz döneminde yapılan faaliyetlere de destek sağlıyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:21
Çınar Kaymakamlığından köylere spor desteği

İlçede spor etkinliklerine destek veren Çınar İlçe Kaymakamı Selami Kaya, yaz döneminde yapılan faaliyetlere de destek sağlıyor. Kaymakam Kaya, ilçedeki spor faaliyetlerine katılan köylerdeki çocuklara ve gençlere spor malzemesi yardımında bulundu.


Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen yetenek taraması, yaz spor okulları, “Koşabiliyorken Koş” ve köylerde oluşturulan sahalarla hayata geçirilen “Sporla Tanış Sağlıklı Yaşa” projelerine maddi destek ve malzeme desteği sağlayarak yüzlerce çocuğun sporla tanışmasına imkan tanıdı.


Kaymakam Selami Kaya, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik yapılan yetenek taraması ile seçilen çocukların 8 köy merkezinden getirtilerek ilçe spor salonunda yapılan çalışmalara katılması konusunda hem servis hem de malzeme konusunda gerekli desteği sağladı.


Kaymakam Kaya, ilçeye bağlı 10 köyde vatandaşların talebini geri çevirmeyerek eşofman, top, forma ve çeşitli spor malzemesi yardımında bulunulurken, köy sahalarının yapımını kale direkleri, basketbol potaları, voleybol direklerinin temini ve sahaların yapımını finanse ederek köylü vatandaşların yüzünü güldürdü.


Köy muhtarları, sporcular ve veliler; ilçede yapılan sportif aktivitelere desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Selami Kaya’ya teşekkür etti. Vatandaşlar, "Kaymakamız her alanda yapmış olduğu hizmetler, samimiyeti köylerimize kadar gelip bizleri ziyaret etmeleri bizleri son derece mutlu ediyor. Destek ve ilgisinden dolayı kaymakamımıza teşekkür ediyoruz“ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:21
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