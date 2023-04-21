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Dünya Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlı Müslümanlar bayram namazı kılamadı!
Dünya

Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlı Müslümanlar bayram namazı kılamadı!

Yeniakit Publisher
2023-04-21 18:48:00 -
Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlı Müslümanlar bayram namazı kılamadı!

Çin Devleti'nin zulüm politikasını sürdüğü Doğu Türkistan'da bu yıl bayram namazı kılınmadı.

Çin zulmü altındaki Doğu Türkistan'da Ramazan ayında başlatılan oruç tutma yasağı ve diğer kısıtlamalar bayram namazında da sürdü.

Doğu Türkistan'da bu yıl bayram namazı kılınamadı.

Çin Devleti Doğu Türkistanlı Müslümanlara, dini ibadetlerin tamamıyla birlikte, erkeklerin sakal uzatması ve kadınların tesettürlü olmasını yasaklamıştı.

Ramazan boyunca Doğu Türkistanlıların yurt dışındaki akrabalarıyla iletişim kurması da engellenmişti.
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