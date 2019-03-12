Çin zulmü Almatı’ya uzandı

Münübe Yılmaz

Komünist Pekin yönetiminin zulüm ve baskısı ülke sınırlarını da aştı... Çin, bir yandan toplama kamplarında esir tuttuğu Uygur Türklerini yönelik zulüm politikalarını sürdürürken, diğer taraftan da bu uygulamaya ses çıkaran tüm kesimleri susturmak için baskılarını artırıyor. Söz konusu baskının son örneği Çin’in toplama kamplarına gönderdiği Doğu Türkistanlı Uygur ve Kazakların salıverilmesi için faaliyet yürüten Kazak aktivist Serikjan Bilaş’ın gözaltına alınması oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çin hükümetinin baskılarına boyun eğen Kazakistan polisi, Doğu Türkistan doğumlu olan ve sonradan Kazakistan vatandaşlığına geçen Serikjan Bilaş’ı Almatı kentinde kaldığı otelde gözaltına alarak başkent Astana’ya götürdü.

Hayatından endişe ediliyor

Bilaş’ın başkanlığını yaptığı ve Doğu Türkistan’da kamplarda tutulan esirlerle ilgili yürüttüğü faaliyetlerle öne çıkan Atayurt (Atajurt) isimli insan hakları örgütünün ofislerinin de Kazakistan güvenlik güçlerince arandığı ve daha sonra mühürlenerek kapatıldığı ifade edildi. Ailesi ve avukatı Bilaş’ın hayatından endişe duyduklarını belirtirken, Atayurt’un yönetim kurulu üyesi Tilek Niazbek ise Bilaş’ın Almatı’da kaldığı otel odasında polis tarafından alındığını odada da kan lekelerine rastladıklarını söyledi.

Kazaklar Çin’in emrinde

Çin, ekonomik olarak etkisi altına aldığı Kazakistan’a istediğini yaptırıyor. Çin’in Doğu Türkistan’da inşa ettiği ve milyonlarca Uygur ve Kazak Türkünü zorla tuttuğu toplama kamplarına karşı faaliyetler yürüten Serikjan Bilaş, Çin’in emir vermesiyle Kazakistan tarafından son aylarda baskı altında tutuluyordu. Son olarak geçen ay Almatı’da bir mahkemede yasadışı ve kayıtsız bir kuruluşa liderlik etmekten suçlu bulunan Bilaş, 252 bin tenge (656 dolar) para cezasına çarptırmıştı.