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Dünya Çin yeni virüsü dünyaya duyurdu! İlk ölüm gerçekleşti
Dünya

Çin yeni virüsü dünyaya duyurdu! İlk ölüm gerçekleşti

Koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Çin'de şimdi de Monkey B virüsü paniği yaşanıyor. Pekin'de 53 yaşındaki bir veteriner, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm kayıtlara Monkey B virüsü kaynaklı ilk ölüm olarak geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 10:25:00 -
Çin yeni virüsü dünyaya duyurdu! İlk ölüm gerçekleşti

Koronavirüs salgınının patlak verdiği Çin'den bir kez daha kötü haber geldi. Pekin'de yaşayan veteriner hekimin testlerinin pozitif çıkmasıyla birlikte bir anda gündeme oturan Monkey B virüsünden ilk ölüm de kayıtlara geçti. 53 yaşındaki veteriner cerrah, yakalandığı virüsü atlatamadı.

1 ay sonra nörolojik semptomlar

Hindustantimes'ın haberine göre, Pekin'de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı. China CDC Weekly'nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı. Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Test pozitif çıktı

Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil birtakım örnekler topladı.Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi.

Hayvan bakım personelleri için tehdit

Hayatını kaybeden hastayla yakın temasta olduğu düşünülen tüm yakınlarının testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Virüsün, veterinerler, hayvan bakım personelleri ve laboratuvar araştırmacıları için tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

MONKEY B virüsü nedir?

Maymun çiçeği virüsü, deride kabarcıklara neden bir hastalıktır. Ölümcül olabilen bu hastalığa sıçanlar, maymunlar ve sincaplar diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor.

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