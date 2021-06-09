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Dünya Çin, yedinci inaktif koronavirüs aşısını kullanıma sundu
Dünya

Çin, yedinci inaktif koronavirüs aşısını kullanıma sundu

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs pandemisinin doğum yeri olan Çin, yedinci inaktif Kovid-19 aşısını kullanıma sundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 12:59:00 -
Çin, yedinci inaktif koronavirüs aşısını kullanıma sundu

 Yeni Akit  Ankara 

Çin Tıp Bilimleri Akademisi’ne bağlı Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısının ilk partisi yurt içinde acil kullanımına sunuldu. Böylece Çin’de acil kullanıma giren Kovid-19 aşısı sayısı 7’ye yükseldi.

Faz I/II’nin klinik sonuçları, aşının iyi bir güvenlik ve immünojeniteye sahip olduğunu ve vücudun aşılanmasından sonra bağışıklık tepkisini hızla tetikleyebildiğini ve etkili bir şekilde koruma sağlayabildiğini gösterdi.

Gerçekleştirilen çapraz nötralizasyon testi araştırması, aşı ile bağışıklanmış vücut tarafından geliştirilen antikorların, farklı kaynaklardan gelen yeni koronavirüs salgını suşlarını çapraz nötralize etme yeteneğine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Çin Tıp Bilimleri Akademisi’ne bağlı Tıbbi Biyoloji Enstitüsü tarafından yeni inşa edilen aşı üretim atölyesi resmi olarak kullanıma girmiş durumda. Aynı zamanda bu aşının üretim kapasitesinin artırılması projesi de yoğun bir şekilde ilerletiliyor ve yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

O zamana kadar aşının yıllık üretimi 500 milyon ila 1 milyar doza çıkarak küresel salgınla mücadele çalışmalarına büyük katkı sağlayacak. İki doz olarak uygulanan yeni aşıda her doz arasında 2-4 hafta bekleniyor.

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