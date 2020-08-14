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Aktüel

Çin yassı alüminyum ürünlerine AB soruşturması

AB Komisyonu, 1 Temmuz 2019 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde Çin menşeli yassı alüminyum ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını ve bunun AB alüminyum sektörüne zarar verip vermediğini inceleyecek

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:13:41 -
Çin yassı alüminyum ürünlerine AB soruşturması

BERLİN (AA) - Avrupa Birliği (AB), Çin’den ithal edilen yassı alüminyum ürünlerinde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere resmi soruşturma başlattı.

Çin menşeli yassı alüminyum ürünlerin ithalatıyla ilgili anti damping süreci başlatılması hakkındaki karar AB resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Buna göre, AB Komisyonu, 1 Temmuz 2019 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde söz konusu ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını ve bunun AB alüminyum sektörüne zarar verip vermediğini inceleyecek.

Avrupalı üreticilerin yüzde 25’ten fazlasını temsil eden Avrupa Alüminyum, 2015’te yüzde 6 olan Çin menşeli yassı alüminyum ürünlerinin Avrupa’da pazar payının geçen yıl yüzde 12’ye ulaştığını belirterek, Çin menşeli ürünlere ilave vergi getirilmesini talep ediyor.

Yassı alüminyum ürünleri genellikle inşaat, ulaşım ve dayanıklı tüketim malları sektöründe kullanılıyor.

Öte yandan, Avrupa Alüminyum’un Ocak 2020’de AB Komisyonu'na şikayeti üzerine Şubat 2020’de Çin’in genellikle inşaat, ulaşım ve elektronik sektöründe kullanılan alüminyum ekstrüzyonlarda ürünlerin hacmi ve fiyatı arasında doğrusal olmayan fark gerekçesiyle damping yapıp yapmadığını incelemeye almıştı

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