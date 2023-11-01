Çin ve Türkiye anlaştı Mutabakat zaptına imzalar atıldı

İzmir’e 2011 yılında Çinli şirketin hafif raylı trenleri ulaştı. Başkent Ankara'da 2019 yılında Çin-Türk ortak girişimi 324 metro vagonu teslim edildi. Asya ile Avrupa'nın buluştuğu İstanbul'da da önümüzdeki yıl 60 vagonun yeni havalimanı metro hattına teslim edilmesi planlanıyor.

Geçmişte Çinli şirketlerin Türkiye'de yatırım yaptığı alanlar sınırlıyken, geçtiğimiz on yılda Kuşak ve Yol girişimiyle sağlanan politikalar ve çerçeveler sayesinde finans, imalat, enerji, elektronik ve altyapı alanlarındaki yatırımlar da arttı.

CRRC-MNG sorumlusu Li Yangyang, beş yıldır Türkiye’de bulunuyor. Li, Çin teknolojisinin Türkiye pazarına nasıl gireceği, yerli firmalarla nasıl iş birliği yapılacağı ve yerelleşmiş üretimin nasıl gerçekleştirileceği konularında geçmişte sorunlar yaşandığını hatırlattı.

Yerelleştirilmiş üretim iki tarafa kazanç sağlayan unsurları artırıyor. Türkiye için istihdam ve yetenek eğitiminin yanında, yerel sanayinin güçlenmesi, teknoloji düzeyinin iyileşmesi, maliyet tasarrufu ve çıktı değerinin artırılması gibi avantajlar var. Çin için de işletmelerin gelirlerinin yanı sıra, Çin'in ürünleri, teknolojileri, hizmetleri ve teslimat verimliliği de yurt dışı pazarlar tarafından tanınmaktadır. Kazan-kazan iş birliği, iki ülke arasındaki “Kemer ve Yol”un inşasının giderek daha da genişlemesini destekleyecektir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, özellikle son 10 yılda Çinli şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapmayı tercih etmeye başladığını hatırlatarak ‘‘Bu dönemde çok önemli başarılar elde edildi. Şu anda Türkiye'de 1.200'e yakın Çinli şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin bazılarının işlerini çevre bölgelere yaymak için Türkiye'yi bir merkez olarak kullandıklarını biliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

2013 yılında Çin "Kuşak ve Yol" girişimini, 2015 yılında Türkiye de "Orta Koridor" planını önerdi. Aynı yıl Çin ve Türkiye devlet başkanları iki planın uyumlaştırılması konusunda mutabakat zaptına imza attı.

Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının hacmi üç milyar doları aştı. İkili ticaret de 2022 yılında 38,55 milyar dolara ulaştı.

CRRC-MNG Genel Müdürü Li Yangyang, Türkiye’deki demir yolu taşımacılığı sektörünün ve çevredeki pazarların potansiyelinin ortaya çıktığını, gelişmeye dair iyimser olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını aşağıdaki sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.